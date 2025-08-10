قال اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو إنه لا يتفق مع من ينتقدون الدوري السعودي الممتاز، زاعمين أنه ليس تنافسياً. وقال رونالدو إن قرار مواطنه البرتغالي جواو فيليكس الانضمام إلى نادي النصر السعودي «أفضل خيار»، مقارنة باللعب في الدوري البرتغالي الممتاز. ووصف فيليكس بأنه لاعب موهوب جداً، وسيكون عوناً لفريق نادي النصر، بقيادة مدربه خورخى جيسوس. وقال رونالدو: من رأيي، وليس لأنني هنا، ولكن إذا نظرت إلى عدد النجوم هناك واللاعبين والتنافس، أعتقد أنه خيار جيد بالنسبة إلى فيليكس. ووصف المدرب جيسوس رونالدو بأنه «ظاهرة». وعلى صعيد ثانٍ؛ أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس أن مهاجم ليفربول دارون نونيز يوشك على الانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز في مقابل 53 مليون جنيه إسترليني. وأضافت أن لاعب الأوراغواي الدولي سينضم إلى نادي الهلال السعودي. وكشفت أنه أبلغ إدارة ليفربول في يناير الماضي بأنه يرى أن مستقبله ومصلحته يكمنان في انتقاله للسعودية، وليس في البقاء مع ليفربول. وأشارت «ديلي ميل» إلى أن أنباء تؤكد أن نونيز، البالغ من العمر 26 عاماً، سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من نادي الهلال، وهو ما يفوق أجره في ليفربول البالغ 140 ألف جنيه أسبوعياً.