حبيب ديالو
حبيب ديالو
تابعوا عكاظ على
Google News Account
تلقت إدارة نادي الشباب، وفق مصادر «عكاظ»، عرضين رسميين لطلب خدمات الحارس جورجي بوشان، والمهاجم السنغالي حبيب ديالو، إذ اشتمل عرض ديالو شراء عقده والفترة المتبقية، بينما تضمن عرض الحارس الأوكراني جورجي بوشان إعارة لموسم واحد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة الشباب لإعادة ترتيب أوراق الفريق الفنية قبل بداية الموسم الجديد، عبر التعاقد مع لاعبين يمتلكون سجلاً حافلاً بالإنجازات والخبرة، خصوصاً في العمق الهجومي ومركز الحراسة، مع المدرب الجديد الإسباني ايمانويل الغواسيل.
أخبار ذات صلة
 
إنزاغي يعتمد تشكيلة الهلال لودية أراو السويسري
إنزاغي يعتمد تشكيلة الهلال لودية أراو السويسري
تمديد معسكر الوحدة في تركيا لنهاية أغسطس
تمديد معسكر الوحدة في تركيا لنهاية أغسطس