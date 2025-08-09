يختتم فريق النصر مبارياته الودية أمام ألميريا الإسباني غداً (الأحد) 8:00 مساء في إسبانيا. ويسعى المدرب جيسوس لاستغلال اللقاء الودي الأخير من أجل الوقوف على جاهزية فريقه قبل خوض مواجهة الاتحاد الثلاثاء 19 أغسطس الجاري الساعة 3:00 عصراً، على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي للموسم الرياضي الجديد.

وكان الفريق النصراوي بدأ برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد في النمسا يوم 20 يوليو الماضي، وخاض مباراتين وديتين، كسب الأولى أمام يوهان النمساوي 5-2، وفاز في الثانية على تولوز الفرنسي 2-1، وخسر أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي بهدف مقابل لا شيء، وكسب فريق ريو آفي البرتغالي برباعية نظيفة في البرتغال.

هذا وستعود البعثة النصراوية إلى الرياض بعد انتهاء المعسكر «الأوروبي»، وسيستكمل الفريق الكروي تحضيراته الفنية للموسم الجديد بالرياض. ويطمح المدرب جيسوس لتجهيز الفريق الكروي للبطولات؛ محلياً «كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك»، وقارياً «دوري أبطال آسيا 2».