احتفى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بترشح الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي الهلال السعودي، لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025. وقد نشر الحساب الرسمي لـ«فيفا» صورة لبونو مع تعليق «سوبر بونو»، وذلك تقديراً لأدائه المميز، خصوصاً في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالولايات المتحدة، إذ استطاع أن يقود الهلال للفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة 4-3. ويعد ياسين بونو الحارس الوحيد المرشح من خارج أوروبا لجائزة «ياشين» التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول ضمن جوائز الكرة الذهبية. وكان الدولي المغربي ياسين بونو قد اختير ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة «ليف ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم، وذلك ضمن ترشيحات جوائز حفل الكرة الذهبية.إذ أعلن الحساب الرسمي لجائزة «بالون دور» على منصة «إكس»، أمس الأول، قوائم المرشحين في فئات مختلفة، من بينها فئة أفضل حارس، وقد ضمت اللائحة بونو و9 أسماء بارزة في عالم كرة القدم.وتضم اللائحة إلى جانب بونو كلاً من الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، إلى جانب الفرنسي لوكاس شوفالييه حارس ليل، السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، الإسباني دافيد رايا حارس آرسنال، السويسري يان سومير حارس إنتر ميلان، والبلجيكي ماتس سيلس حارس نوتنغهام فورست.