تستكمل يوم غدٍ الأحد 10 أغسطس 2025م، فعاليات برنامج «حكايا الشباب» في مرحلته الثالثة، الذي يستمر يومين في فندق إريديوم بمحافظة الطائف، ويتضمن إقامة جلسات حوارية ثرية ومتنوعة، يشارك فيها عدد من الأكاديميين والرياضيين البارزين، وذلك ضمن مبادرات وزارة الرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الشبابية.

وتنطلق جلسات البرنامج في اليوم الأول بجلسة يديرها الإعلامي محمد العرفج، وتجمع نخبة من المتحدثين الرياضيين، وهم: ماجد عبدالله، وحسين عبدالغني، ومحمد نور، ومحمد الدعيع، وياسر السعيدان، حيث يستعرضون تجاربهم وقصصهم في مجالات كرة القدم والراليات، مسلطين الضوء على مسيرتهم الرياضية وأثرها في حياتهم.

وتستمر أنشطة اليوم الأول بإقامة الجلسة الثانية بعنوان «رياضة كل يوم: أهم خطوة لجودة الحياة»، التي يديرها الإعلامي علي العلياني، ويشارك فيها أستاذ علم النفس بجامعة الطائف الدكتور منير النفيعي، وأستاذ علوم الحركة والنشاط البدني المشارك بجامعة الطائف الدكتور عطية حدادي، والرئيس التنفيذي لنادي وج نايف العرابي، ومديرة نادي الطائف لذوي الإعاقة– بنات وردة الأسمري، إذ يتناول المشاركون أهمية ممارسة الرياضة اليومية ودورها في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة.

أما في اليوم الثاني فتبدأ فعالياته، بإقامة الجلسة الأولى التي يديرها الإعلامي محمد العرفج، وتحمل عنوان (جلسات ملهمة)، مع عدد من المشاركين الشباب (منى العتيبي، عدنان الزايدي، غازي الجعيد)، فيما تختتم أنشطة البرنامج في اليوم الثاني بإقامة الجلسة الثانية بعنوان «اكتشاف إمكاناتك من خلال التحديات الرياضية»، التي يديرها الإعلامي علي العلياني، ويشارك فيها كل من: أستاذ علم النفس بجامعة الطائف الدكتور محمد الغامدي، وأستاذ علوم الرياضة بجامعة الطائف الدكتور فهد الثمالي، ورئيس نادي ذوي الإعاقة بالطائف الأستاذ حسين هوساوي، ولاعبة الجودو بنادي الطائف لذوات الإعاقة ريوف الشهري.

وسيتضمن البرنامج معرضاً مصاحباً يشارك فيه عدد من الجهات والاتحادات الرياضية، إذ سيتاح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث المبادرات التي تشرف عليها وزارة الرياضة، وتسهم في تطوير القطاع الرياضي وتنميته على الأصعدة كافة.