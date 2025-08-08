يستعد نادي النصر السعودي لتدعيم دفاعه بضم المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، لاعب نادي برشلونة، في خطوة مهمة استعداداً للموسم الجديد (2025-2026).

وسيوقع مارتينيز عقداً مع النصر يمتد لعامين، مع وجود شرط جزائي يتيح له الرحيل بعد الموسم الأول، بحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.

وقد أثارت صفقة انتقال مارتينيز إلى النصر جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية، خاصة أن عقده مع برشلونة يمتد حتى عام 2026، ويحتوي على شرط جزائي ضخم يبلغ 400 مليون يورو. ورغم هذا الشرط الكبير، سينتقل المدافع المخضرم إلى النصر، وذلك بسبب اتفاق مسبق بينه وبين ناديه الحالي، وفقاً لتقارير صحفية إسبانية.

في الموسم الماضي، كان مارتينيز قد رفض عرضاً مغرياً للانتقال إلى الدوري السعودي، ولكنه اتفق مع إدارة برشلونة على أنه في حال وصول عرض آخر هذا الصيف، وكان يرغب في قبوله، ستتاح له الفرصة للرحيل. وهذا ما تحقق فعلاً، حيث أوفى برشلونة بوعده لمدافعه وأعطاه الضوء الأخضر للانتقال إلى النصر.