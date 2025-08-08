أُعلنت القائمة الرسمية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، إلى جانب القوائم المختصرة لجوائز ياشين لأفضل حارس مرمى، وكوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، إضافةً إلى الجوائز الخاصة بالمدربين وكرة القدم النسائية.وتُعدّ الكرة الذهبية من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ويجري التصويت عليها من قِبل لجنة تحكيم دولية من الصحفيين.وتشمل الفترة التي تغطيها الجوائز ما بين 1 أغسطس 2024 و31 يوليو 2025، على أن يُعلن عن الفائزين في حفل رسمي يوم 22 سبتمبر القادم.قائمة المرشحين للفوّز بجائزة الكرة الذهبية 2025:1- جود بيلينغهام (ريال مدريد – إنجلترا)2- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان – فرنسا)3-جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان – إيطاليا)4-ديزيريه دووي (باريس سان جيرمان – فرنسا)5-دينزل دومفريس (إنتر ميلان – هولندا)6-سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند – غينيا)7-فيكتور غيوكرس (آرسنال – السويد)8-إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي – النرويج)9-أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب)10-هاري كاين (بايرن ميونخ – إنجلترا)11-خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان – جورجيا)12-روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة – بولندا)13-أليكسيس ماك أليستر (ليفربول – الأرجنتين)14-لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان – الأرجنتين)15- كيليان مبابي (ريال مدريد – فرنسا)16-سكوت مكتوميناي (نابولي – إسكتلندا)17-نونو مينديز (باريس سان جيرمان – البرتغال)18-جواو نيفيش (باريس سان جيرمان – البرتغال)19-ميكايل أوليس (بايرن ميونخ – فرنسا)20-كول بالمر (تشيلسي – إنجلترا)21-بيدري (برشلونة – إسبانيا)22-رافينيا (برشلونة – البرازيل)23-ديكلان رايس (آرسنال – إنجلترا)24-فابيان رويز (باريس سان جيرمان – إسبانيا)25- محمد صلاح (ليفربول – مصر)26-فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا)27-فينيسيوس جونيور (ريال مدريد – البرازيل)28-فيتينيا (باريس سان جيرمان – البرتغال)29-فلوريان فيرتز (ليفربول- ألمانيا)30- لامين يامال (برشلونة-إسبانيا)