أشادت صحيفة «آس» الإسبانية بتألق نجمي النصر كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في المباراة الودية ضد رايو آفي البرتغالي، أمس (الخميس)، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وفاز «العالمي» برباعية نظيفة جاءت بتوقيع محمد سيماكان في الدقيقة 15، قبل أن يسجل رونالدو 3 أهداف متتالية (هاتريك) في الدقائق 44 و63 و68.

وشهد اللقاء تألق الوافد الجديد جواو فيليكس، إذ صنع الهدفين الأول والثاني للنصر أمام الفريق البرتغالي.





ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريراً بعنوان: «كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.. يا له من ثنائي!»، مسلطة الضوء على تألق الثنائي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيختتم النصر مبارياته الودية الأحد القادم بمواجهة ألميريا الإسباني، وستعود البعثة النصراوية إلى الرياض بعد انتهاء المعسكر «الأوروبي»؛ وسيستكمل الفريق تحضيراته الفنية للموسم الجديد بالرياض، ومن ثم المغادرة لهونغ كونغ لمواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء 19 أغسطس، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.