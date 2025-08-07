انضم الكاتب الصحفي الناقد الإعلامي عدنان جستنية إلى قائمة كتّاب صحيفة «عكاظ»، ليضيف بخبرته الطويلة وإسهاماته الرياضية إلى الصحيفة.يُعد جستنية من أبرز الأسماء الإعلامية السعودية، حيث بدأ مسيرته الإعلامية منذ أكثر من 50 عاماً، وكانت بداياته مديراً للمركز الإعلامي لنادي الاتحاد، التي شكّلت انطلاقته، ثم انتقل إلى الصحف الرياضية التي دعمت مسيرته المهنية.شارك جستنية كمحلل رياضي في العديد من البرامج التلفزيونية المحلية والعربية، إلى جانب أعماله الإعلامية التي ساهم من خلالها في إثراء المجال الإعلامي صوتاً وصورة.أسرة تحرير «عكاظ» ترحب بانضمام الزميل عدنان جستنية إلى «عكاظ»، ويأمل القرّاء أن يواصل تقديم آرائه وخبراته وتحليلاته الرياضية بما يشكّل إضافة مهنية.