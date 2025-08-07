علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المرشح لرئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي الاتحاد فهد سندي، يحظى بدعم شرفي كبير واحترام جميع الاتحاديين لملفه وقائمته التي ستساعد على إضافة الكثير للكيان الاتحادي في الفترة القادمة، وهذا الذي جعل الرئيس السابق أنمار الحائلي ينسحب من انتخابات عميد الأندية السعودية التي بدأت الأحد الماضي، وترك المجال لقائمة جديدة، إذ تترقب الجماهير ما سيقدمه الرئيس الجديد خصوصاً في ملف اللاعبين ودعم صفوف الفريق للموسم الرياضي الجديد والقرارات التي ستتخذ في ذلك، لاسيما أن الفريق تنتظره أربع مشاركات، محلياً (كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا للنخبة)، وأن هدف الاتحاد هذا الموسم هو العودة لعرش القارة الآسيوية بعد تتويجه ببطولتي الكأس والدوري الموسم الماضي.يذكر أن المهندس فهد سندي أعلن ترشحه لرئاسة المؤسسة غير الربحية بنادي ⁧‫الاتحاد،‬⁩ ومعه أعضاء مجلس الإدارة الدكتور فيصل باشا، والمهندس عبدالقادر العمودي، والمهندس عبدالإله فقيه، وإبراهيم القرشي، وسماهر الشلالي، والدكتور عماد سالم.