يخوض منتخبنا الوطني السعودي لكرة السلة لقاء مهماً ومصيرياً عندما يلاقي نظيره منتخب الأردن عند تمام التاسعة من مساء اليوم (الخميس)، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا لكرة السلة المقامة حالياً في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.يدخل منتخبنا هذا اللقاء بعد خسارته المشرفة أمام منتخب الصين بنتيجة 93/ 88 في لقاء ظهر به نجوم الأخضر بمستوى رائع نال استحسان المتابعين والنقاد رغم الخسارة من أقوى المنتخبات ترشيحاً لتحقيق اللقب، والمنتخب الأكثر تحقيقاً لكأس آسيا لكرة السلة، ويطمح لاعبو المنتخب في لقاء اليوم لتحقيق الفوز ولا غيره للمنافسة على التأهل للدور الثاني للبطولة، مستفيداً من عاملَي الأرض والجمهور، ويبرز في صفوف الأخضر عدد من الأسماء البارزة يتقدمهم محمد السويلم، ومحمد حسن عطا الله وشقيقه مثنى، إضافة لمرزوق المولد، وخالد عبدالجبار.فيما يدخل منتخب الأردن اللقاء بعد فوزه في المواجهة الأولى أمام منتخب الهند بنتيجة 91/ 84، بعد مباراة مثيرة امتدت لشوط خامس، ويسعى المنتخب الأردني للفوز في لقاء اليوم ليضمن التأهل للدور الثاني ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.وفي بقية اللقاءات يلتقي المنتخب الصيني نظيره الهندي عند الـ11:00 صباحاً ضمن لقاءات المجموعة الثالثة، فيما يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب الصين تايبيه عند الـ2:00 مساء، ويواجه منتخب الفلبين نظيره النيوزيلندي عند الـ6:00 مساء، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.يذكر أن بطولة كأس آسيا لكرة السلة من أبرز البطولات القارية، ويُشارك في البطولة إلى جانب المملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المستضيفة، منتخبات؛ أستراليا (حامل اللقب مرتين متتاليتين)، واليابان، والأردن، ولبنان، ونيوزيلندا، والفلبين، والهند، والصين تايبيه، والعراق، وغوام، وقطر، وإيران، وكوريا الجنوبية، والصين، وسورية، التي تأهلت من خلال نتائجها في التصفيات التمهيدية.وقد وُزعت المنتخبات المشاركة على (4 مجموعات)، ويتأهل متصدرو المجموعات الأربع مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تخوض الفرق التي تحتل المركزين الثاني والثالث ملحق التأهل.وتضم المجموعة الأولى للبطولة منتخبات؛ قطر، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، ولبنان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات؛ غوام، واليابان، وسورية، وإيران، والثالثة تضم؛ الصين، والأردن، والهند، والسعودية، فيما تضم المجموعة الرابعة؛ الصين تايبيه، ونيوزيلندا، والعراق، والفلبين.