يقترب المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز من مغادرة ليفربول للانضمام إلى الهلال السعودي، وفقا لديفيد أورنستين في ذا أثلتيك. ينص التقرير على أن كلا الناديين توصلا إلى اتفاق شفهي من حيث المبدأ لنقل اللاعب، بقيمة 53 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى المتغيرات.أعطى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما موافقته على الانتقال، مما أدى إلى تسريع المحادثات. على الرغم من أنه لا تزال هناك تفاصيل يجب الانتهاء منها قبل الإعلان الرسمي، إلا أن ليفربول سمح لنونيز بالتفاوض مع النادي السعودي.اهتمام الهلال بنونيز ليس جديدا. تحرك النادي، الذي حدده كهدف ذي أولوية يوم الأحد الماضي، بسرعة لإغلاق الصفقة. أبدى إيه سي ميلان أيضا اهتماما باللاعب، ولكن فرصه كانت محدودة بسبب التفوق المالي للنادي السعودي.تجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي، رفض ليفربول عرضا بقيمة 70 مليون يورو من النصر لنونيز، حيث لم يكن لديهم نية لبيع مهاجمهم في منتصف الموسم. الآن، بعد حملة سجل فيها نونيز 40 هدفا على مدى ثلاثة مواسم ولكنه لم يبدأ أساسيا سوى في ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز وفاز بها ليفربول، وقرر النادي إعطاء الضوء الأخضر لرحيله.