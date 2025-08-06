توفي الحكم الدولي السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم «fifa» تشان دينه ثينه عن عمر ناهز 43 عاما، أثناء أداء الاختبار، الذي تطلب منه قطع مسافة 4 آلاف متر، فقد الحكم وعيه عند اللفة السابعة، وفق ما ذكره الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم في بيانه الصادر على موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «x»، وقال: «تدخل الفريق الطبي في الحال لتقديم الإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك».ويسعى اتحاد الكرة الفيتنامي مع السلطات الصحية لمعرفة السبب الرئيسي لوفاة «تشان دينه ثينه» الحاصل على شارة التحكيم الدولية من الفيفا عام 2019، بعد تشريح الجثة وصدور التقرير النهائي.يذكر أن اختبارات الحكام جزءا من استعدادات الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم قبل بداية الموسم، ولا يسمح إلا للحكام الذين يجتازون الاختبارات البدنية والمهنية وفقا للوائح «fifa» بالعمل خلال الموسم، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT». وفي واقعة مشابهة، توفي الحكم أرثور إكسانوف يوم 25 أبريل الماضي خلال إحدى المباريات في إقليم كراسنويارسك الروسي، حيث سقط على أرضية الملعب بعد أن فقد وعيه، وكان يبلغ من العمر 45 عاما.