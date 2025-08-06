أقيمت اليوم منافسات بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025، التي تستضيفها محافظة جدة، إذ شهدت مباريات المجموعة (B) فوز منتخب نيوزيلندا على نظيره العراقي بنتيجة (100 - 78)، فيما حقق المنتخب الأردني انتصارًا صعبًا على نظيره الهندي بنتيجة (91 - 84) بعد شوط إضافي، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (80-80).وتتواصل اليوم (الأربعاء) مباريات دور المجموعات، إذ يلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الكوري الجنوبي، ضمن منافسات المجموعة (A)، فيما يواجه المنتخب الياباني نظيره السوري ضمن المجموعة (B).ويلتقي منتخب غوام مع نظيره الإيراني، على أن تُختتم المباريات بمواجهة تجمع المنتخب القطري بنظيره اللبناني، ضمن المجموعة ذاتها.يُذكر أن البطولة يشارك فيها (16 منتخبًا)، وهي: السعودية، وأستراليا، واليابان، والأردن، ولبنان، ونيوزيلندا، والفلبين، والهند، والصين تايبيه، والعراق، وغوام، وقطر، وإيران، وكوريا الجنوبية، والصين، وسورية.