توّج أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، فريق قوة طوارئ عسير، بلقب بطولة «درع الوطن» للقطاعات العسكرية 2025، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الدفاع الجوي بنتيجة (2/ 1)، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب مدينة الملك فيصل العسكرية بمحافظة خميس مشيط، بحضور قيادات عسكرية ورياضية وجمهور غفير.وسلم الأمير تركي بن طلال كأس البطولة للفريق الفائز، كما تم تكريم أبرز اللاعبين والفرق المميزة، إذ حصل اللاعب موسى عسيري من فريق الدفاع الجوي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وجائزة الهداف للاعب فريق قوة طوارئ عسير خالد موسى، وجائزة أفضل حارس أحمد مناع من فريق قوة طوارئ عسير، كما تم اختيار فريق الأمن العام ليكون فريق الروح الرياضية في البطولة. وقد شهدت البطولة، التي استمرت 23 يوماً، منافسة قوية بين 16 فريقاً عسكريّاً، إذ أقيمت 31 مباراة تميزت بمستوى تنظيمي عالٍ وروح رياضية مشرفة، تحت إشراف رابطة حكام الاتحاد السعودي لكرة القدم.يُذكر أن لجنة القطاع الرياضي بغرفة أبها أقامت حفلاً بين شوطي المباراة النهائية، تضمن فقرات ترفيهية وتكريمية.