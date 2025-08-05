أصدر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارات عدة تمثلت في إنشاء غرفة التحكيم المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة الرقابة المالية (اللجنة الابتدائية) برابطة الدوري السعودي للمحترفين، واعتماد قواعد الغرفة الإجرائية ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، وتعيين رئيس لها.وتأتي هذه القرارات استكمالاً لما سبق إعلانه بشأن توقيع اتفاقية تعاون بين مركز التحكيم الرياضي السعودي ورابطة الدوري السعودي للمحترفين (SPL)؛ التي هدفت إلى وضع إطار مؤسسي مشترك يُمكّن المركز من الفصل في منازعات الرقابة المالية بحسب اللائحة المالية لأندية رابطة (SPL).ويُمثل إنشاء الغرفة المختصة واعتماد قواعدها الإجرائية خطوة متقدمة ضمن منظومة تطوير شاملة يقودها المركز بالتعاون مع الجهات الرياضية، سعياً منه لتعزيز المسار الإجرائي لتسوية المنازعات في القطاع الرياضي.