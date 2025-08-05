علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزارة الرياضة منعت دخول أعضاء مجلس الإدارة المنحل إلا بإذن رسمي من وزارة الرياضة، وأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الرياضة استدعت بعض المحسوبين على أحد الأندية الجماهيرية الكبيرة، وثبت علاقتهم بالمجلس السابق منهم مسؤولون سابقون يعملون في هذا النادي، وإعلامي له علاقة مباشرة ببعض أعضاء المجلس المنحل، بعد اكتشاف عجز مالي كبير وتلاعبات في عقود بعض العاملين.كما علمت «عكاظ» أن وزارة الرياضة فتحت اتصالات مباشرة مع بعض الشخصيات المعروفة في المدينة المنورة، لاستلام النادي في الفترة الانتقالية الحالية لحين الانتهاء من أعمال التحقيقات وصدور نتائجها.من جانبه أوضح نائب رئيس نادي أُحد والمشرف السابق على السلة فائز عايش الأحمدي، أن النادي يمر بمرحلة حرجة وننتظر من وزارة الرياضة تنصيب إدارة قادرة على انتشال النادي من المرحلة الحالية، وتحقيق طموحات وتطلعات جماهير طيبة الطبية، والحفاظ على ما تبقى من مكتسبات، وعدم هبوط فريق القدم من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، ولا يهبط فريق السلة من الأولى للثانية، وتسديد ديون النادي المتراكمة التي منعته من التسجيل سواء في القدم أو السلة، وتعثر تعاقدات الأجهزة الفنية لباقي الألعاب. وقال: «النادي يحتاج وقفة الجميع؛ لأن الإدارة السابقة أوصلت النادي إلى مرحلة سيئة من جميع النواحي لم يشهدها النادي من قبل، وتم توجيه رسائل كثيرة لهم في مناسبات مختلفة، لكنهم لم يلتفتوا لها وفرطوا بكل النجوم».