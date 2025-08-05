أخذ سباق انتخابات مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية منحنى آخر وكبيراً عقب أن كشفت مصادر «عكاظ» استبعاد قائمة الرئيس الحالي خالد الغامدي من السباق لخطأ فني في تقديم طلب الترشح.ليصبح بذلك التنافس على الرئاسة منحصراً على قائمة أحمد جنة، وقائمة المرشح الآخر أحمد الحصيني، ما يعني تأكد وصول شخصية جديدة لكرسي رئاسة النادي الأهلي عقب استمرار الغامدي رئيساً في آخر موسمين.يذكر أن خالد الغامدي يمتلك النسبة الأعلى من الأصوات في الجمعية العمومية للنادي الأهلي وذلك على الرغم من استبعاد قائمته في الانتخابات وينتظر أن يكون قراره فاصلاً في اختيار الرئيس الجديد للنادي.وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، أعلنت فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية لأندية (الاتحاد، والأهلي، والنصر، والهلال)، وأكدت اللجنة، أن التنظيمات الجديدة التي تحكم العلاقة بين المؤسسة غير الربحية وشركة النادي لا تشترط أن يكون أحد مرشحي المؤسسة رئيساً لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه الاشتراطات التي تضعها الجمعية العامة لشركة النادي، المكوّنة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.وأوضحت أنه في حال عدم استيفاء المرشح لتلك الاشتراطات، تتولى الجمعية العامة اختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة المرشحين لمجلس إدارة شركة النادي.وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تعزيز العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتطوير منظومة الحوكمة، بما يسهم في استقرار الأندية وتنميتها وتحقيق مستهدفاتها.