واصل فريق الخليج الأول لكرة القدم تعزيز صفوفه خلال معسكره الخارجي المقام في هولندا، ضمن استعداداته المكثفة لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين، إذ أعلن النادي 3 صفقات جديدة خلال المعسكر الحالي، تهدف إلى رفع المستوى الفني وإحداث تغيير كبير في صفوف الفريق، إذ انضم المدافع الدولي السعودي أحمد عسيري، والمدافع الهولندي بارت شينكيفيلد، والجناح الإسباني بابلو فيرنانديز إلى قائمة الفريق، وشاركوا في التدريبات الجماعية فور وصولهم إلى مقر المعسكر خلال اليومين الماضيين.وتأتي هذه التعاقدات ضمن خطة الإدارة الفنية لتدعيم الفريق بعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية، قادرة على إحداث الفارق في منافسات الدوري، وتحقيق تطلعات جماهير النادي في الموسم القادم.وكان الخليج قد أعلن قبل بدء المعسكر التعاقد مع المهاجم النرويجي جوشوا كينغ، والحارس اللوكسمبورغي أنتوني موريس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخطين الهجومي والدفاعي، وذلك قبل انطلاق المعسكر الخارجي بقيادة المدرب اليوناني جورجيس دونيس، الذي يشرف على البرنامج الإعدادي للفريق.ويواصل الفريق تدريباته اليومية وسط أجواء حماسية وانضباط كبير من اللاعبين، ضمن برنامج تحضيري يتخلله عدد من المباريات الودية. ويستعد الخليج لخوض ثالث مواجهاته الودية أمام فريق ألكمار الهولندي يوم غد (الأربعاء)، في لقاء يُعد اختباراً فنياً مهماً للوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والتكتيكية قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.