أعلن نادي الفيصلي رسميا تعاقده مع المدافع محمد جحفلي، في صفقة تعكس عودة لاعب سبق أن بدأ مسيرته الكروية مع النادي قبل أكثر من عقد من الزمن. بدأ جحفلي مسيرته مع الفيصلي عام 2010، قبل أن ينتقل إلى الهلال في 2015، حيث ساهم في تحقيق 18 لقبا محليا وقاريا، منها دوري أبطال آسيا.

وأنهت إدارة النادي، ممثلة بالرئيس التنفيذي سلمان الضاوي، كافة الإجراءات الرسمية لانضمام اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، وذلك ضمن خطط تعزيز الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد في دوري الدرجة الأولى (يلو).

وخاض جحفلي تجربة قصيرة مع نادي الخلود عقب انتهاء عقده مع الهلال في يونيو 2024، قبل أن يصبح لاعبا حرا ويقرر العودة إلى الفيصلي.

واستقبل النادي اللاعب بحفاوة، وعبرت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ترحيبها الكبير بعودة «ابن المجمعة»، معربة عن تطلعها لمساهمته في تعزيز الخط الدفاعي للفريق.