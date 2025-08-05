خسر فريق الكرة الأول بنادي القادسية مباراته الودية أمام نادي إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس أنطونيو بويرتا.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، حيث تمكن لاعبا القادسية ريتيغي وكارفاليو من تسجيل هدفي الفريق، إذ سجل ريتيغي هدفه من ركلة جزاء، بينما أضاف كارفاليو الهدف الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة في صفوف القادسية، وعلى رأسهم ريتيغي، بالإضافة إلى عودة النجم ياسر الشهراني إلى الفريق بعد 13 عاماً قضاها مع نادي الهلال.

في ختام اللقاء، جرى تكريم وشكر متبادل بين رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية، بدر الرزيزاء، ورئيس نادي إشبيلية، تعبيراً عن الروح الرياضية والتعاون بين الناديين.



