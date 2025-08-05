يستهدف نادي النصر التعاقد مع نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي اللاعب الإنجليزي ماسون غرينوود، بناءً على توصية من نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن رونالدو يُظهر اهتماماً كبيراً بضم غرينوود إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، بهدف العودة إلى منصات التتويج.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع غرينوود، إذ يسعى أيضاً إنتر ميلان الإيطالي لكسب خدماته، خصوصاً بعدما قدم اللاعب أداءً مميزاً في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، إذ سجل 21 هدفاً وصنع 6 أهداف.

وتابعت الصحيفة أن غرينوود كان هدفاً للكرة السعودية الصيف الماضي، والآن ينتظر القرار النهائي للاعب، الذي يحظى بدعم كامل من رونالدو للانضمام إلى النصر.

يُذكر أن غرينوود كان قد لعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في موسم 2021-2022.

ويرتبط غرينوود بعقد مع أولمبيك مارسيليا حتى 30 يونيو 2029، وتُقدّر قيمته السوقية بـ40 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».