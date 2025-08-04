أنهت إدارة نادي الوحدة التعاقد مع المدافع العراقي علي عدنان الذي سيكلف بضبط دفاع الفرسان خلفا للاعب عبدالله الحافظ الذي من المقرر أن ينضم لنادي الخليج بعد اتفاق إدارة الناديين على إبرام الصفقة من ناحية مادية، كما اقتربت الإدارة الوحداوية من بيع المدة المتبقية لعقد اللاعب مراد حضري لنادي النصر، وتبحث إدارة النادي في الوقت الحاضر عن محترف خامس وأخير بعد أن تعاقدت مع ٤ لاعبين أجانب هم، عبدالكريم يودا، فيوكس ابلاي، على عدنان، اغستين أولاديو.من جانب آخر، اضطرت إدارة نادي الوحدة إلى تأجيل سفر بعثة الفريق لمعسكر تركيا من فجر اليوم (الإثنين) إلى (الجمعة)، وذلك لعدم اكتمال إجراءات الكشف الطبي لكافة اللاعبين من أجل التأكيد من خلوهم من أي إصابات أو أمراض أخرى، وسيخوض الفريق الوحداوي عددا من المباريات الودية بداية بلقاء الفجيرة الإماراتي.