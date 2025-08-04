أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب الفرنسي إنزو ميلوت قادماً من شتوتجارت الألماني، وذلك بحسب ما أعلنه الصحفي المختص بأخبار الانتقالات فابريزو رومانو.وتعاقد الأهلاويون مع ميلوت تعويضاً لرحيل الإسبانس الشاب جابري فيجا الذي انتقل إلى نهاية الموسم الماضي إلى بورتو البرتغالي وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية. وبحسب المصادر الصحفية تقدر قيمة انتقال إنزو ميلوت إلى الأهلي بنحو 28 مليون يورو.وجاء التعاقد مع إنزو ميلوت بطلب وإصرار من مدرب الفريق ماتياس يايسله؛ نظراً لإمكاناته الكبيرة ومستوياته المميزة أخيرا مع شتوتجارت الألماني، إذ يجيد اللعب خلف المهاجمين، وشارك في آخر موسمين مع شتوتجارت في 37 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع مثلها.