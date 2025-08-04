قدم لاعب المنتخب السعودي مصعب الجوير، شكره وتقديره لإدارة وجماهير نادي الهلال بعد إعلان رحيله رسميا إلى نادي القادسية، في صفقة بيع تاريخية بلغت 80 مليوناً، مؤكدا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل أسوار «الزعيم»، حيث خاض ابن الـ(22 ربيعا) 40 مباراة بشعار نادي الهلال وسجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين آخرين، وكان ضمن تشكيلة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وفق التقرير الذي بثه موقع «RT».من جانبه ودع الجوير الشقردية في رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي «x»: «كل كلمات الشكر والامتنان لن تفي بحق نادي الهلال ومنذ أول يوم تعلمت فيه كرة القدم كان لي البيت الذي اكتسبت منه الكثير كانت الذكريات الجميلة في كل لحظة عشتها لن أستطيع أن أقدم لهم سوى الحب الذي سيبقى وكل الأمنيات لبيتي الأول بالاستمرار في النجاح، كل الشكر والتقدير لإدارة النادي وأعضاء شرفه والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وزملائي اللاعبين وكل من أشرف علي طوال مرحلتي بنادي الهلال أشكرهم جزيل الشكر لكل من قدم لي الدعم والنصيحة والتوجيه».وأضاف: «اللهم لك الحمد عشت مرحلة في بيتي الهلال صنعت مني هذا الرجل اللي يقف أمامكم، كانت مرحلة تعلمت منها الطموح والصعود للمنصات ومواجهة التحديات بكل شجاعة، شرف كبير لي أن مثلت هذا النادي العظيم».