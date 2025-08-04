خسر المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات مباراته النهائية في بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات 2025، أمام نظيره منتخب تايلند بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نونتابوري بالعاصمة التايلندية بانكوك.وسجّل هدفي «أخضر الصالات» كلٌ من فرحان الأسمري، وعبدالله مغربي.وبذلك يختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بالحصول على المركز الثاني والميداليات الفضية، بعد مشوار حافل بالنتائج الإيجابية، حقق خلاله العلامة الكاملة في دور المجموعات بانتصارات على منتخبات أستراليا، زامبيا، وبيلاروسيا، ثم الفوز في نصف النهائي على الصين تايبيه.كما شهدت البطولة تتويج الحارس السعودي حمود الدهان بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، نظير مستوياته المميزة وتألقه اللافت على مدار مباريات البطولة.وتأتي مشاركة «أخضر الصالات» في هذه البطولة الدولية الودية ضمن البرنامج الفني الإعدادي، تحضيرًا لخوض تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر القادم.وكانت قرعة التصفيات، التي أُجريت في 6 يونيو الماضي، قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: العراق، باكستان، والصين تايبيه.