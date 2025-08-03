أوضح لاعب خط الوسط بنادي الاتحاد فابينيو تافاريس، أن قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما تحدث معه بعد نهاية الموسم الماضي حول ضرورة العمل للموسم القادم لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية، من خلال اعتلاء المنصات وتحقيق البطولات، وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا للنخبة وتقديمها هدية للجماهير.وأضاف فابينيو: «لدينا مجموعة قوية للغاية، ومع وجود لاعبي الخبرة الذين نملكهم في الفريق، يمكننا أن نحلم بشكل كبير، وأعتقد أننا نستطيع الذهاب بعيداً هذا الموسم في ظل الدعم الذي يلقاه النادي في جميع الألعاب والأنشطة ‏⁧، فنادي الاتحاد⁩ يتمتع بالبنية التحتية الأساسية، والظروف اللازمة للتنافس على الألقاب المهمة، وأعتقد أننا نستطيع الوصول إلى تطلعات جديدة هذا الموسم، والتغلب على الضغوطات الكبيرة في الدوري السعودي وفي نادي ⁧ الاتحاد⁩ تحديداً، فجماهير الاتحاد تريد دائماً أن يكون فريقها منتصراً وفي القمة دائماً».