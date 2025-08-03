أعلن لانس الفرنسي، التعاقد رسمياً مع النجم الدولي السعودي سعود عبدالحميد على سبيل الإعارة قادماً من روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وأصدر لانس بياناً عبر موقعه الرسمي ذكر فيه: «من قميص أحمر وذهبي إلى آخر! يُعد سعود عبدالحميد (38 مباراة دولية مع المنتخب السعودي) من الركائز الأساسية في كرة القدم السعودية، وهو يواصل مسيرته الأوروبية هذه المرة في إقليم أرتوا، وذلك بعد موسم قضاه مع نادي روما الإيطالي، حيث شارك في بطولة الدوري الأوروبي، ينضم اللاعب سعود عبدالحميد البالغ من العمر 26 عاماً إلى صفوف نادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء».وفضّل الظهير الأيمن سعود عبدالحميد مواصلة احترافه خارجياً واللعب في الدوري الفرنسي، ونجح لانس في قطع الطريق على تولوز والحصول على اللاعب من روما الإيطالي.وانضم سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي في صيف 2024 بعقد لمدة أربع سنوات قادماً من نادي الهلال.