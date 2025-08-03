يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال المباراة النهائية في كرة القدم على كأس بطولة درع الوطن للقطاعات العسكرية 2025، التي ستقام مساء غد (الاثنين) عند الساعة الـ8:30 على ملعب مدينة الملك فيصل العسكرية بمحافظة خميس مشيط بين فريقي الدفاع الجوي وقوة طوارئ عسير. وتشهد البطولة التي تنظمها غرفة أبها ممثلة في لجنة القطاع الرياضي، بإشراف من وزارة الرياضة وهيئة تطوير منطقة عسير، تنافساً كبيراً على هداف البطولة، حيث يتصدر اللاعب خالد موسى من قوة طوارئ عسير قائمة هدافي البطولة بـ6 أهداف، يليه وافي حمزي من القوات البرية، وأحمد حسين من قوة الطوارئ برصيد 5 أهداف لكل منهما.يُذكر أن الفرق المشاركة في البطولة هي: القوات البرية، وإدارة مكافحة المخدرات، والدفاع المدني، والقاعدة الجوية، وقوة طوارئ عسير، والمستشفى العسكري، والأمن العام، والمجاهدون، والأمن البيئي، والدفاع الجوي، والأفواج الأمنية، ورئاسة أمن الدولة، وحرس الحدود، وأمن المنشآت، والجوازات، وإدارة السجون.