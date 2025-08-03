علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزارة الرياضة حلت مجلس إدارة نادي أحُد، وأن هناك لجنة من الوزارة متواجدة حاليا في المدينة المنورة لدراسة وضع النادي من جميع الجوانب بعد الانتكاسات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة المتمثلة في هبوط الفريق الأول لكرة السلة إلى الدرجة الأولى، الذي يعتبر أحد اقطاب اللعبة في المملكة، حيث حقق 42 بطولة محلية وخليجية، وانتقال نجومه إلى أندية منافسة، بينما هبط فريق القدم للدرجة الثانية، نتيجة الأوضاع المادية في النادي، وعدم قدرة الإدارة على تجديد عقود اللاعبين، والتخلص من الديون المتراكمة، وعدم قدرتها على التعاقد مع مدربين ولاعبين بسبب قرار المنع من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة السلة.وينتظر أن تعلن الوزارة عن تشكيل مجلس مؤقت يدير النادي في المرحلة القادمة حتى يتم انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، وإن كان يتوقع العزوف عن الترشح بسبب الديون الحالية الكبيرة على النادي إلا في حال تسديدها من قبل وزارة الرياضة.يذكر أن رئيس نادي أحُد محمد عبدالهادي النزاوي أزال من حسابه في «x» التعريف الخاص به كرئيس لنادي أحد.