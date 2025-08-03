بعد أربعة أيام من تتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة في اليوم الرابع للألعاب المائية وقطع المسافة بزمن 7:36.88 دقائق، توّج النجم التونسي أحمد الجوادي بثاني ميدالية ذهبية في سباق 1500 متر من بطولة العالم للسباحة المقامة حالياً في سنغافورة.وحقق الجوادي المركز الأول بزمن قدره 00:01:34:41 بفارق ثانية و28 جزءاً من الثانية عن المركز الثاني الذي حققه المتسابق الفرنسي زفين شفارتس ليحصل على الميدالية الفضية، فيما جاء المركز الثالث للمتسابق الأمريكي بوبي فينك ليحصل على الميدالية البرونزية بفارق ثانيتين و19 جزءاً من الثانية.ويعد البطل التونسي من السباحين الواعدين، إذ سبق له حصد الميدالية الذهبية لكأس العالم للسباحة 2024 في سباق 1500 متر، إلى جانب فوزه ببرونزية سباق 800 متر حرة في نفس البطولة.