يستعد المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين لخوض منافسات بطولة العالم للناشئين، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال شهر أغسطس 2025، وسط تطلعات لتقديم أداء مميز ونتائج إيجابية تعكس تطور اللعبة في المملكة.ويفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب البرازيل يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، عند الساعة 3:00 عصراً بتوقيت السعودية، في لقاء قوي أمام أحد المنتخبات البارزة في اللعبة.وفي ثاني المباريات، يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب آيسلندا يوم الخميس 7 أغسطس 2025، عند الساعة 12:45 ظهراً بتوقيت السعودية، قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام منتخب غينيا يوم السبت 9 أغسطس 2025، في التوقيت ذاته.ويأمل الأخضر في تحقيق بداية قوية والمنافسة على بطاقات التأهل، مستفيداً من جاهزية لاعبيه والتحضيرات المكثفة التي سبقت البطولة، وسط دعم ومؤازرة الجماهير السعودية.