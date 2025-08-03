تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية عند الدقيقة 11 عندما اصطدم بمدافع نيكاسكا ألكسيس بينيا قبل أن يستلقي على الأرض متلقياً العلاج، لكنه لم يتمكن من إكمال مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي ضد نيكاسكا المكسيكي في مسابقة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم، التي فاز فيها فريقه بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة لبطولة كأس الدوريات.ووفقاً لما ذكره تقرير لموقع «MiamiHerald»، تشير التقديرات الأولية إلى إصابة «ميسي» في الجزء العلوي من العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، ما يستلزم العلاج شهراً على الأقل، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT».ومن المعروف عن إصابات العضلة الخلفية أنها تتكون من 3 مراحل: المرحلة الأولى يغيب بسببها اللاعب من أسبوعين إلى 3 أسابيع، والمرحلة الثانية يغيب من 4 إلى 6 أسابيع، أما إذا كانت من المرحلة الثالثة، وهي تمزق عضلي كامل، فيكون الغياب على الأقل 3 أشهر.وقدم النجم الأرجنتيني موسماً مميزاً في الدوري الأمريكي، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 9 أخرى في 18 مباراة فقط حتى الآن.