يواصل قائد فريق الهلال سالم الدوسري برنامج التأهيلي في معسكر دوناشينجن الألمانية، ويهدف اللاعب للوصول للجاهزية الكاملة قبل العودة للمشاركة في المباريات من خلال المنافسات المحلية والقارية التي سيشارك فيها مع الزعيم بالموسم الجديد.وكان النجم سالم الدوسري تعرّض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مواجهة الهلال أمام باتشوكا المكسيكي في ختام مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وحصل الدوسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى باتشوكا في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء للزعيم.من جانب آخر، يواصل الفريق الهلالي تدريباته بمعسكر دوناشينجن بقيادة المدرب إنزاغي الذي يسعى لرفع جاهزية اللاعبين قبل خوض أولى المباريات الودية ضد فريق بالينجن الألماني الخميس القادم، ويعمل المدرب إنزاغي على الاستفادة من المعسكر «الأوروبي» في تجهيز الفريق الهلالي لبطولات الموسم الجديد محلياً (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة).انفوجرافيكمشاركات الهلال بالموسم الجديد:دوري روشن السعودي للمحترفينكأس الملكدوري أبطال آسيا لأندية النخبة