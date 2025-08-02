اختار فريق نيوم الوافد الجديد إلى دوري روشن السعودي أن يؤسس فريقه وفق أفكار ومشروع واضح المعالم، إذ ظهرت النوايا مبكراً بتشكيل فريق متجانس بلهجة تغلب عليها اللغة الفرنسية.وكانت البداية بالتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه صاحب التجربة العريضة في الدوري الفرنسي لكرة القدم،إذ سبق له قيادة فرق سانت إيتيان وليل ونيس وباريس سان جيرمان، كما حقق لقب الدوري الفرنسي مرتين، كانت الأولى مع فريق ليل والثانيه مع باريس سان جيرمان، وحقق السوبر المحلي مع الفريق، إضافة إلى تحقيق كأس الرابطة مع سانت إيتيان، وكانت آخر محطاته التدريبية مع نادي الدحيل القطري الذي حقق معه كأس نجوم قطر.واختار بعدها فريق مدينة «الخيال» أن يتجه نحو جلب مهاجم فرنسي خبير في الملاعب الأوروبية ليقع الاختيار على المهاجم الفرنسي الكبير ألكسندر لاكازيت «34 سنة» نجم ليون الفرنسي وأرسنال الإنجليزي سابقاً.ولتكتمل صورة المشروع ذهب النادي لاقتناص المواهب الفرنسية الصاعدة، حيث نجح في التعاقد مع ناثان زيزي «20 سنة» وسايمون بوابري «19 سنة» وهما من أهم المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم الفرنسية.ولم يكتفِ نيوم بذلك بل اختار موهبة ايفوارية صاعدة في الدوري الفرنسي وهو لاعب خط الوسط الإيفواري الواعد أمادو كوني «20 سنة» الذي تم التعاقد معه قادماً من ستاد ريمس الفرنسي.ولأن المشروع فرنسي خالص كانت صفقة حارس المرمى قادمة أيضاً من الدوري الفرنسي، بالتعاقد مع الحارس الدولي البولندي مارسين بولكا قادماً من نيس الفرنسي.