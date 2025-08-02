يسعى نادي النصر للتعاقد مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مدرب النصر الجديد، جورجي جيسوس – الذي منح فيرنانديز أول ظهور رسمي مع فريق سبورتينغ لشبونة في 2017 – يرغب في ضم مواطنه ليكون أحدث نجوم البرتغال المنضمين إلى الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة أن انتقال فيرنانديز إلى النصر سيمثل ضربة موجعة لمانشستر يونايتد، الذي يسعى للنهوض مجدداً بعد موسم كارثي أنهاه في المركز الـ15 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أسوأ مركز في تاريخه، إلى جانب خسارته المؤلمة 0-1 أمام توتنهام هوتسبير في نهائي الدوري الأوروبي.

ويأمل جيسوس في تشكيل «مثلث الرعب» في النصر، بعد تجديد عقد كريستيانو رونالدو، والتعاقد مع جواو فيليكس من تشيلسي، ليكون فيرنانديز الضلع الثالث في مشروع النصر الجديد.

يُذكر أن برونو فيرنانديز مرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى 2027، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.