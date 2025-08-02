أكد مدرب نيوم السابق التونسي عفوان الغربي، أن الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري روشن السعودي بات جاهزاً للدخول سريعاً في دائرة المنافسة على البطولات.

وقال الغربي في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «فريق نيوم وُلد عملاقاً، فقد تم تسخير جميع مقومات النجاح له منذ التأسيس، كانت الخطة منذ البداية أن يصعد إلى دوري روشن في 2027، لكن تأهله المتتالي من الدرجة الثانية إلى دوري يلو، ثم إلى روشن، يعكس بوضوح أن هدفه الأساسي هو المنافسة المستمرة، رغم التحديات».

وأضاف:«نيوم مُقدَّر له أن ينافس على الألقاب في الموسم القادم، خصوصاً بعد تعزيز صفوفه بلاعبين يجمعون بين الخبرة والشباب، أرى أن لاكازيت هو أفضل الصفقات الأجنبية، أما على الصعيد المحلي، فأُرشّح عبدالعزيز نور».

وأشار الغربي - الذي قاد نيوم للتأهل إلى دوري يلو موسم 2023-2024 - إلى أن الفريق قد يواجه بعض الصعوبات في موسمه الأول في دوري روشن، لكنه سيتعلم منها ويكتسب الخبرة التي تؤهله لاحقاً لتحقيق لقب الدوري على المدى المتوسط.

وكان نادي نيوم قد أعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، لقيادة الفريق في الموسم القادم، خلفاً للبرازيلي بريكليس شاموسكا.

يُذكر أن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين حدد موعد انطلاق دوري روشن للموسم الرياضي 2025–2026، إذ تنطلق المنافسات الخميس 28 أغسطس 2025، وتُختتم الخميس 21 مايو 2026، في إطار التنسيق المستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية، لضمان انطلاقة منظمة ومتوازنة للموسم الجديد.