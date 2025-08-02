دعت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، لاجتماع الجمعية الثامن والعشرين في الـ 14 من سبتمبر القادم، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الاتحاد العربي للدورة 2025 - 2029.وأبلغت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم الاتحادات العربية الأعضاء بمواعيد وآلية الترشح لمجلس الاتحاد، بالإضافة إلى الترشح للهيئات القضائية ولجان الاتحاد المعاونة والتي ستتاح حتى الـ 31 من أغسطس الحالي، ويحظى الاتحاد العربي بدعم ورعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث دعم الاتحاد وبرامجه بمبلغ خمسة ملايين ريال سنوياً.وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، نصبت الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد لدورة المنتهية، في اجتماعها الـ 26 الذي عقد في يونيو 2021 بمدينة جدة، وتم انتخاب كل من سعود المهندي، و هاشم حيدر، و عبدالله الجنيبي، والدكتور حميد الشيباني، أعضاءً في مجلس الاتحاد العربي من قارة آسيا، وانتخاب المهندس هاني أبو ريدة، والدكتور وديع الجرئ، و أحمد ولد يحيى، و فوزي لقجع، أعضاءً في مجلس الاتحاد من قارة أفريقيا، واحتفظت سمر نصار، بالعضوية النسائية في المجلس، و جبريل الرجوب، بالعضوية الدائمة لدولة فلسطين، فيما وافقت الجمعية العمومية في جلستها الأولى على قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعيين محمد روراوة نائباً شرفياً للرئيس، في حين، اعتمد مجلس الاتحاد الجديد في اجتماعه الـ 74 الذي عقد بعد ختام أعمال الجمعية العمومية، تعيين المهندس هاني أبو ريدة نائباً أول للرئيس والأستاذ سعود المهندي نائباً ثانياً للرئيس، وإعادة تسمية الدكتور رجاء الله السلمي أميناً عاماً للاتحاد.