تأهل منتخبنا الوطني الأول لكرة قدم الصالات إلى نهائي بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات 2025، عقب فوزه على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم (السبت)، على صالة محافظة نونتابوري بالعاصمة التايلندية بانكوك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي. وسجّل أهداف «أخضر الصالات» كل من: نواف العروان (هدفين)، إيهاب أحمد، عبدالله المغربي، وفهد الجهني. وعمد المدير الفني الإسباني أندريو بلازا، خلال مجريات المباراة، إلى تطبيق عدد من الخطط الفنية والتكتيكية، وإجراء تبديلات على شكل مجموعات بهدف منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة، وتنويع طريقة اللعب. وكان «أخضر الصالات» قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 3-1، ثم تغلب على منتخب زامبيا 5-4، قبل أن يختتم دور المجموعات بالفوز على منتخب بيلاروسيا 4-2، محققاً العلامة الكاملة ومتصدراً مجموعته الثانية، ليواجه في نصف النهائي منتخب الصين تايبيه ويتجاوزه بخماسية نظيفة. وسيلتقي «أخضر الصالات» في المباراة النهائية غداً (الأحد)، مع منتخب تايلند، في ختام البطولة المقامة في مملكة تايلند. وتأتي هذه المشاركة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب، تحضيراً لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026، والتي ستقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر القادم. وكانت قرعة التصفيات، التي أُجريت في السادس من يونيو الماضي، قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: العراق، باكستان، والصين تايبيه.