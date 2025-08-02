تغادر بعثة فريق الوحدة فجر الاثنين من مطار جدة إلى إسطنبول بتركيا، وذلك من أجل إقامة معسكر إعدادي للموسم الجديد الذي سيخوض خلاله مباريات دوري يلو.وتتضمن خطة الإعداد تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وسيخوض الفرسان 4 مباريات ودية من أجل منح الفرصة كاملة للعناصر كافة، خصوصا أن الفريق الوحداوي الحالي ضم عناصر جديدة للفريق بعد أن تم الاستغناء عن نصف لاعبي الفريق الأول من أجانب ومحليين. وسوف تنطلق خطة الإعداد باجتماع فني مرتقب للمدرب التشيلي خوسيه سييرا الذي سيطلب من جميع اللاعبين -بحسب مصدر خاص لـ«عكاظ»- الالتزام بالتدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية خلال معسكر الفريق الإعدادي في تركيا، من أجل التجهيز بشكل متكامل لدوري يلو والعمل على العودة لدوري روشن مجدداً.