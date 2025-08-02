يواصل فريق الهلال تحضيراته الفنية بمعسكر دوناشينغن الألمانية بقيادة المدرب إنزاغي الذي يعمل على تجهيز الفريق الكروي لمنافسات الموسم الجديد الذي تنتظر الزعيم خلاله 3 بطولات: محلياً (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا للأندية النخبة).ويستعد الفريق الهلالي لخوض مباراتين وديتين بمعسكره الحالي، «الأولى» أمام فريق بالينغن الألماني الأربعاء القادم على ملعب «بنزربا أرينا»، و«الثانية» ضد فريق آراو السويسري السبت القادم على ملعب «بروجليفيلد».ويطمح المدرب إنزاغي للاستفادة من المعسكر الإعدادي «الأوروبي» في وصول فريقه للجاهزية الكاملة قبل خوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.وسيلتحق الأسبوع الحالي اللاعب روبن نيفيز بمعسكر الفريق في دوناشينغن بعد انتهاء الإجازة الإضافية التي منحت له من قبل مدرب الفريق إنزاغي.انفوجرافيكمباراتا الزعيم الوديتانالأربعاء 2025/8/7الهلال السعودي - بالينغن الألمانيالسبت 2025/8/10الهلال السعودي - آراو السويسري