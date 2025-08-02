يسعى مدرب الأهلي ماتياس يايسله لتجهيز فريقه للمباراة الودية الخامسة أمام فريق العين الإماراتي الثلاثاء القادم بمعسكر إسبانيا، وسيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها آخر المباريات الودية بالمعسكر الأوروبي الإعدادي لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي سيستهله الفريق الأهلاوي بمواجهة فريق القادسية الأربعاء 20 أغسطس القادم الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.وكان فريق الأهلي كسب اللقاء الودي الماضي أمام فريق إلتشي الإسباني بهدفين مقابل لا شيء بمعسكر إسبانيا الحالي.وبدأ الفريق الأهلاوي برنامجه الإعدادي بالمرحلة الأولى بمعسكر النمسا وخاض لقاء ودياً وحيداً ضد فريق تيرول النمساوي وانتصر الأهلي بنتيجة 1/2. وفي المرحلة الثانية بمعسكر إيطاليا، شارك في البطولة الودية وخسر مباراتي كومو الإيطالي 1/3، وسيلتك الأسكتلندي بضربات الترجيح 5/3، بعد التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية 1/1.ويطمح المدرب ماتياس يايسله لتجهيز الفريق الأهلاوي لخمس بطولات في الموسم الجديد، محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة)، وعالمياً (بطولة كأس القارات للأندية).