أعلن السنغالي إبراهيما نداي رحيله رسمياً عن الحزم، بعد انتهاء عقده، وعدم تفاوض إدارة ناديه حول التجديد.

وقال نداي في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «لن أبقى مع الحزم في الموسم القادم، عقدي انتهى، ولا توجد أي مفاوضات للتجديد».

وأضاف: «حتى الآن، لا توجد عروض ملموسة من أندية سعودية، لكن إذا وصلني عرض جيد، فلن أمانع من البقاء في السعودية».

وكان الحزم قد ضمن الصعود إلى دوري روشن السعودي للموسم القادم (2025-2026)، بعد أن احتل المركز الثالث في دوري «يلو» برصيد 60 نقطة.

يُذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت موعد انطلاق دوري روشن للموسم الرياضي 2025–2026، حيث تبدأ المنافسات يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وتُختتم يوم الخميس 21 مايو 2026، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية لضمان انطلاقة منظمة ومتوازنة للموسم الجديد.