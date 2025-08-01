اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في بطولة آسيا للتايكوندو، التي استضافتها مدينة كوتشنغ الماليزية، بتحقيق أكبر منجز قاري في تاريخه، بحصده 7 ميداليات برونزية في مختلف الفئات.وجاءت أحدث الميداليات عبر اللاعب إياد آل تريك في فئة البارا كيروقي، تحت إشراف المدرب جيري، فيما شهدت منافسات البارا بومسي تألق اللاعبين إبراهيم الحجيلان وحسين الحجيلان بإشراف المدرب هاني آل تريك.وفي فئة القتال (كيروقي)، ضمن بطولتي آسيا السادسة للناشئين والثالثة عشرة للشباب، أحرز أربعة من لاعبي المنتخب ميداليات برونزية، وهم: علي البوحمود، أميرة البشر، ليان كعبي، وخالد الشهراني، وسط مشاركة أكثر من (650) لاعبا ولاعبة من مختلف الدول الآسيوية.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أحمد الصبان أن الإنجاز يُعد ثمرة جهد جماعي وتكامل مؤسسي، بدعم القيادة الرياضية، مشيرا إلى أن تنوع الميداليات بين الفئات يؤكد تطور اللعبة على المستويين الفني والإداري.