يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدا (السبت) نظيره منتخب الصين تايبيه، وذلك ضمن مباريات دور نصف النهائي من منافسات بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات 2025، التي تستضيفها مملكة تايلند خلال الفترة من 29 يوليو حتى 3 أغسطس الجاري، وذلك على صالة محافظة نونتابوري.وكان الأخضر تأهل إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة)، عقب فوزه على منتخبات أستراليا، زامبيا، وبيلاروسيا.وتأتي مشاركة المنتخب في هذه البطولة الدولية الودية ضمن البرنامج الفني الإعدادي، تحضيرا لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات (2026)، التي ستُقام في مدينة الدمام خلال الفترة من (20) إلى (24) سبتمبر المقبل.وكانت قرعة التصفيات، التي أُجريت في السادس من يونيو الماضي، قد أوقعت الأخضر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق، وباكستان، والصين تايبيه.