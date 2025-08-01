سجّلت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 محطة تاريخية بإطلاق أول منافسة رسمية للعبة الشطرنج ضمن فعالياتها، وذلك بمشاركة 16 لاعباً من نخبة المصنفين عالمياً، يتنافسون على جوائز تبلغ 1.5 مليون دولار.وتُعد البطولة ثمرة شراكة إستراتيجية مع منصة Chess.com، المنصة الأكبر عالمياً من حيث عدد المستخدمين الذي يتجاوز 200 مليون، في حين تتجاوز قاعدة اللاعبين حول العالم 600 مليون لاعب.وتُقام البطولة خلال الفترة من 31 يوليو إلى 3 أغسطس بنظام «الشطرنج السريع» (Rapid 10+0) المعتمد على 10 دقائق لكل لاعب دون إضافة زمن، حيث تأهل (12) لاعباً عبر «جولة أبطال الشطرنج 2025»، إضافة إلى 4 لاعبين صعدوا من التصفيات المؤهلة التي احتضنتها العاصمة الرياض وشارك فيها 256 متنافساً.ورأى المصنف الأول عالميا سفير البطولة ماغنوس كارلسن أن إدراج الشطرنج ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في مسار اللعبة، مبيناً أنها باتت عنصراً رئيسياً في منظومة الألعاب الرقمية، خصوصاً من خلال صيغ اللعب السريع التي تتماشى مع الطابع التفاعلي للرياضات الإلكترونية، منوهاً بالتجهيزات الفنية المتقدمة التي وفرتها البطولة، والحضور الجماهيري اللافت.