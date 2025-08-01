تعرضت الإعلامية الإيطالية إليونورا بوي، زوجة لاعب كرة السلة الإيطالي دانيلو غاليناري، الحامل، لعضة من سمكة قرش أثناء سباحتها في أحد شواطئ بورتوريكو في منتجع كارولينا السياحي، حيث أصيبت إليونورا بوي بجرح مفتوح في ساقها، ونقلت على إثره إلى المركز الطبي في ريو بيدراس لتلقي العلاج، فيما أكدت الشرطة أن حالتها مستقرة ولا تشكل خطرا على حياتها.من جانبه ذكر مفوض شرطة بلدية كاروليناروبين موينو أن الضحية هي زوجة غاليناري، مشيرا إلى أنها حامل، ولكنه رفض ذكر اسمها، وقامت عالمة الأحياء في DRNA نيلدا خيمينيز بفحص صور الجرح التي قدمتها الشرطة، وأشارت في بيان إلى أن «خصائص العضة قد تتطابق مع عضة سمكة قرش»، لكنها أوضحت أن الفريق لم يفحص الجرح شخصيا بعد.وأضافت خيمينيز: «للتأكد من مصدر العضة، نحتاج إلى تحليل عينات من الجرح إذا توفرت، وهو ما طلبناه من الطاقم الطبي»، وفي الوقت الحالي، لم تصدر السلطات أي تحذيرات رسمية للسباحين، لكن فرق الإنقاذ البحري وشرطة البلدية تبقيان في حالة تأهب.