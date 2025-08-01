لم تتوقع الأمريكية روزيلي باركر أن تتحول من مجرد لاعبة تنافس في بطولات Call of Duty إلى واحدة من أبرز المعلّقات في مشهد الرياضات الإلكترونية العالمي. بدايتها كانت بسيطة؛ فتاة مراهقة شغوفة بالألعاب، وجدت نفسها فجأة تُستدعى من بين الجمهور لتجربة التعليق على المباريات، ومن هنا انطلقت رحلتها.تقول باركر لـ«عكاظ»: «في البداية كانت تجربة صعبة وردود الفعل متباينة، لكن الدعم الذي تلقيته من المجتمع ساعدني كثيراً على التطور». ومع مرور الوقت انتقلت باركر من مقعد التعليق المباشر إلى طاولة التحليل، حيث اكتسبت خبرة واسعة في تحليل البيانات والإحصاءات ومتابعة التفاصيل الدقيقة لأداء اللاعبين».تؤمن باركر أن النجاح في هذا المجال يتطلب مهارة التعامل مع الأرقام، والقدرة على تعدد المهمات، إضافة إلى الثقة بالنفس والاستعداد الذهني قبل البطولات. وبين ملاحظات تدوّنها في دفاترها الممتلئة بالإحصاءات، وروحها المرنة القادرة على التكيف، صنعت باركر لنفسها مكانة بارزة في جيل جديد يعيد رسم ملامح الرياضات الإلكترونية حول العالم.