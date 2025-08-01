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تعاقدت إدارة نادي أبها برئاسة سعد الأحمري مع المدرب الكرواتي دامير بوريتش (60 عاماً) لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم ضمن منافسات دوري «يلو». وكان بوريتش قد بدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب في أندية ألمانية مثل باير ليفركوزن وفيردر بريمن، قبل أن يشغل مقعد المدير الفني لعدة فرق منها هايدوك سبليت (كرواتيا)، وأدميرا فاكر، وغرويثر الألمانية، ثم انتقل لتدريب أندية الرياض وأحد والعربي، ويحتفظ بوريتش بسجل تدريبي جيد خلال تدريبه الأندية السعودية، حيث قاد فريق الرياض للصعود إلى دوري المحترفين، وسبق له قيادة أحد والعربي في دوري الدرجة الأولى، رغم أن مهمته الأخيرة انتهت في مارس 2025.

من جهة أخرى علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي اقتربت من التعاقد مع المدافع داؤود الطارف، قادماً من نادي الصقر ليمثل فريق كرة القدم في الموسم القادم.
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