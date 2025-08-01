في لحظة إنسانية مؤثرة، فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، طباخ الفريق بمناسبة عيد ميلاده.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرونالدو وهو يحمل «التورتة» بنفسه أمام الجميع داخل معسكر النصر، احتفالاً بعيد ميلاد طباخ الفريق، ولم يتمالك الأخير نفسه، فاندفع معانقاً «الدون» بحرارة، بينما تساقطت دموعه فرحاً بهذه المفاجأة غير المتوقعة.

رونالدو، الذي أذهل الجماهير بإنجازاته الأسطورية داخل ملاعب كرة القدم، أثبت أنه لا يقل إنسانية في مواقف عديدة خارج المستطيل الأخضر، ليخطف قلوب محبيه بمواقفه الرائعة.

وكان الأسطورة البرتغالية قد سجل هدفاً في فوز «العالمي» على تولوز الفرنسي 2-1 الأربعاء الماضي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر النمسا استعداداً للموسم الرياضي القادم.

كما شهد اللقاء الظهور الأول للاعب البرتغالي جواو فيليكس، الذي انضم للنصر قبل يومين قادماً من تشيلسي الإنجليزي.



